IL PERSONAGGIOROMA (P.M.) Gregorio Paltrinieri morde l'argento ad Hangzhou: è amaro, o almeno amarognolo, come spesso l'argento. Ha nuotato i suoi secondi migliori 1500 metri in vasca corta: fece meglio solo quando stabilì il record del mondo (che ancora resiste) a Netanya, Europei del 2015. Allora chiuse in 14.08:86, ad Hangzhou in 14.09:87, con un passaggio feroce agli 800, 7.30:31, che gli ha consentito di prendersi il record italiano di quella distanza che durava da quasi 10 anni. Non è bastato per l'oro: perché l'amico Romanchuk,...