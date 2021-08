Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOQuando nel 1973 Bruce Springsteen diceva Cammina a testa alta piccola, o non camminare affatto in New York City Serenade', forse stava dando un avvertimento a sua figlia Jessica. Che sarebbe nata diciotto anni dopo, ma che alle Olimpiadi di Tokyo ha preso a cuore il verso del padre. La secondogenita del Boss e della musicista Patti Scialfa, 29 anni esordiente ai Giochi, non solo ha camminato, ma ha cavalcato a testa alta,...