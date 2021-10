Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOMancavano cinque giri al termine del gran premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, e Bagnaia con la sua Ducati, stava dominando la corsa. Fabio Quartararo, dal canto suo, era riuscito a recuperare dalla quindicesima casella fino al quinto posto: i giochi per il campionato sembravano prendere la strada di Portimao, quando il torinese perde l'anteriore alla Misano 1 e scivola. Ecco in quell'istante Fabio e la Yamaha erano...