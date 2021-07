Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOLONDRA Il brindisi a Coverciano per i suo 57 anni, tra gli azzurri e con il gemello Roberto Mancini che adesso bisogna chiamare ct. Anche il centro tecnico federale sotto la collina di Fiesole è da tempo la casa di Gianluca Vialli da Cremona. L'ha frequentata da giocatore prima di diventare capodelegazione. Come a Bogliasco, fuori Genova e in direzione sud, football ranch della Sampdoria di Mantovani. Ma il suo vero rifugio è...