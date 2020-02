IL PERSONAGGIO

L'Italia si gioca subito una carta importante nella prima gara dei Mondiali di Anterselva, i più attesi nella storia del biathlon azzurro e non solo perché si svolgono in casa. C'è infatti la concreta possibilità di battere il record di medaglie iridate e oggi si svolge quella staffetta mista che ha regalato un bronzo sia alle Olimpiadi 2018 che ai Mondiali 2019. Confermatissimo il quartetto, con nell'ordine Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Norvegia (soprattutto) e Francia hanno qualcosa in più, ma il biathlon è uno sport imprevedibile, soprattutto al poligono, dove oltre alla mira è necessaria la massima concentrazione.

La vigilia dell'evento iridato è stato caratterizzata dalle parole della Vittozzi, che non ha digerito quanto accaduto ai Mondiali dell'anno passato, con la Wierer assente nella staffetta femminile per un'indisposizione salvo poi presentarsi al via il giorno dopo nella mass start e portarsi a casa non solo l'oro, ma anche il sorpasso sulla compagna di squadra nella classifica generale di Coppa del Mondo, che poi vincerà. «Ho pagato quella situazione, ma non ne ho mai parlato con lei, non mi interessa. Non siamo amiche, abbiamo un carattere opposto», aveva detto fra l'altro la settimana scorsa la Vittozzi riferendosi alla sua compagna di allenamento e di stanza durante gli allenamenti e le gare. Parole che hanno infiammato i social e sono state riprese anche dalla stampa estera. «Ci siamo chiarite, ora voglio concentrarmi solo sulle gare» dice la Vittozzi, mentre la Wierer, che gareggia in casa essendo proprio di Anterselva, si è limitata a sottolineare che la sappadina ha sbagliato e l'uscita è stata intempestiva.

La freddezza, insomma, è evidente, non potrebbe essere altrimenti, ma è chiaro che entrambe sono delle vincenti e nelle due staffette, la mista e la 4x6 km femminile, avranno un obiettivo comune, mentre nelle prove individuali saranno solamente avversarie, come è logico che sia. «Ho fatto il possibile per arrivare qui al massimo della condizione - afferma la Vittozzi -. Nell'ultimo raduno, quello della scorsa settimana a Obertilliach, in Austria, abbiamo lavorato molto e la condizione sembra essere decisamente buona. Sono stati utili anche i tre giorni trascorsi a casa con la famiglia, perché ho potuto staccare un po' la spina». Lo scorso anno ai Mondiali di Oestersund arrivarono l'argento nella 15 km individuale e il bronzo nella mista, certamente non male, ma la sappadina non è tipo da accontentarsi: «Sono dell'idea che sia sempre possibile migliorarsi - conferma -. Siamo una bella squadra e già dalla gara odierna (oggi, ndr) mi aspetto qualcosa di bello».

Domani inizieranno anche le prove individuali: l'esordio si avrà con la 7.5 km sprint, il format nel quale tredici mesi fa conquistò a Oberhof, in Germania, il primo successo in Coppa del Mondo. Ma questa non è la competizione che la venticinquenne del Cs Carabinieri ha messo nel mirino (è proprio il caso di dirlo), perché «credo di poter lottare per una medaglia in tutte le quattro gare previste».

Ricordando le difficoltà della prima parte di stagione, con i risultati che non arrivavano, è sorto il dubbio che qualcosa non abbia funzionato nella preparazione, caratterizzata da un dominio assoluto nelle gare di biathlon estivo (ovvero tiro+skiroll). «In realtà è andata così, credo molto in ciò che ho fatto in quei mesi» replica la Vittozzi, che aggiunge: «In quel difficile dicembre non ho temuto di aver compromesso l'intera stagione, sono sempre stata molto fiduciosa. Ovvio, mi sarei augurata una prima parte di Coppa del Mondo migliore e quindi qualche dubbio mi è anche venuto. Però ero consapevole che tradizionalmente a febbraio ho sempre fatto bene ed inoltre è stato utile trascorrere il periodo natalizio a casa». Non a caso nell'ultima gara di Coppa del Mondo, la mass start di Pokljuka del 26 gennaio, è arrivato il secondo posto, primo podio stagionale dopo il successo nella staffetta mista d'inizio stagione a Oestersund.

Intanto la sua Sappada è in attesa di buone notizie: «Tutti ci tengono molto a me e spero proprio di ripagarli. Il mio fan club ha organizzato un paio di corriere e ci saranno anche i miei familiari». I Mondiali saranno trasmessi in diretta dalla Rai, una novità assoluta: «È certamente una buona notizia, aspettavamo da molto tempo che la tv pubblica ci seguisse - dice -. In questo modo molte persone potranno scoprire un mondo nuovo, con l'obiettivo poi di allargare il numero dei praticanti». E alla domanda su cosa sia per lei il biathlon, Lisa risponde: «La mia più grande passione. Quando lo pratico sto bene e tutto il resto non conta».

