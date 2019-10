IL PERSONAGGIO Fino a qualche mese fa il semplice accostamento metteva i brividi.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOFino a qualche mese fa il semplice accostamento metteva i brividi. Matteo Berrettini è romano come Adriano Panatta, è cresciuto nel quartiere dei Prati Fiscali ed è innamorato della cacio e pepe, quella giusta fatta con la pasta lunga e la crema di pecorino. Il paragone prima irriverente, ora ci sta tutto. Va veloce Matteo per le curve della vita, sulla strada della gloria: servizio e diritto che spaccano e una spiccata personalità. Ed è forte, dannatamente forte. Un gigante non solo per l'altezza, che supera il metro e 90:...