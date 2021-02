IL PERSONAGGIO

(BT)Lara Della Mea, 22 anni di Tarvisio, sarà al via nelle qualificazioni del parallelo, sua seconda partecipazione iridata.

Con quali aspettative?

«Non sarà certo facile accedere agli ottavi di finale. A me piace più lo slalom parallelo rispetto al gigante previsto qui, perché è molto più nelle mie corde, ma anche questa variante non è male. Mi sento in forma e spero di fare bene».

Nella Coppa del Mondo 2021 non ti sei mai qualificata per la seconda manche né in gigante né in slalom: hai temuto di non essere presente a Cortina?

«Certo, del resto la stagione non è andata come speravo e quindi non avevo nessuna pretesa. Di conseguenza, non essendomela proprio meritata, sono grato a chi ha deciso la mia convocazione. Purtroppo in certe condizioni faccio sempre fatica, quest'anno ho sempre trovato neve aggressiva e così non mi sentivo sicura sin dalle prime porte. Devo migliorare ancora tanto».

C'è il rischio di demoralizzarsi?

«No, perché in allenamento ho sempre sciato bene, sapevo quindi di essere sul pezzo, fermo restando che mi aspettavo risultati diversi. Intanto qui a Cortina dovrei trovare neve dura, quella che preferisco».

Quali sensazioni alla vigilia?

«Partecipare ad un Mondiale in casa è una bella emozione, peccato manchi il pubblico. Sarebbero venuti in tanti a vedermi dal Friuli fra amici e parenti»

