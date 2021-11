Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOBOLOGNA (m.b.) «Okereke? Nemmeno lui, in realtà, si rende ancora conto di quanto è forte». Detto fatto, come per magia le parole di Paolo Zanetti (concetto ripetuto per l'ennesima volta alla vigilia del match di Bologna) si sono rivelate a dir poco profetiche. Perché il neopromosso Venezia, capace di sorprendere anche in Serie A, è uscito trionfante dal Dall'Ara grazie al guizzo di David Chidozie Okereke, 24enne nigeriano...