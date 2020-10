IL PERSONAGGIO/1

ROMA Federica Pellegrini ha pianto. Aveva voglia di piangere ancora quando ha registrato il video con il quale ha poi dato, tormentandosi i capelli, la brutta notizia, parole sue, sul suo account Instagram, Kikkafede88, più d'un milione di followers, influencer oltre che campionessa com'è. La Divina è positiva al coronavirus. «Buonasera a tutti, scusate la mia faccia ma ho appena ricevuto la brutta notizia. Ieri, durante la sessione di allenamento, sono uscita perché avevo molti dolori e tornando a casa ho cominciato ad avere mal di gola. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo, quindi sono positiva al Covid» ha detto Federica, la voce che s'incrinava. «Mi dispiace un sacco perché lunedì dovevo partire per le gare della Isl a Budapest con la mia squadra. Ovviamente non sarà così e avevo molta voglia di tornare a gareggiare. Mi dispiace veramente tanto perché avevo cominciato ad allenarmi bene e non vedevo l'ora di ricominciare una stagione nella normalità delle gare, nella normalità di tutto. E invece niente, ci fermiamo di nuovo», ha proseguito. E qui ha avuto l'incrinatura, un attimo di sosta, di quelli che non la colgono mai in gara. Non per niente ha uno score con l'oro olimpico, con otto salite sul podio mondiale nella stessa gara, i suoi 200 stile libero, e ha stabilito in questa specialità un record del mondo che resiste da undici anni. L'ultima vasca mediatica del video di ieri è stata questa: «Non so se ridere o piangere, anche se, come si vede, ho pianto fino ad adesso. Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa, anche se adesso mi sfugge e ci facciamo questi dieci giorni di quarantena».

LA BRACCIATA

L'ultima bracciata è stata una bella parola di commiato della buonanotte: Felicità ha scritto Federica. Pensava di chiudere la carriera l'estate scorsa con Tokyo; ha avuto pensieri funesti di abbandono quando è stato annunciato il rinvio dei Giochi. Poi non sè arresa. L'anno che verrà sarà, con 12 mesi di ritardi, l'anno olimpico e dice lei il suo ultimo da agonista. Ma vai a sapere se è vero anche se non ha mai fatto mistero di voler mettere su famiglia, e s'è fatta pure paparazzare a cena intima con il suo allenatore Matteo Giunta, quasi un annuncio, che poi, alla fine, sono fatti suoi. Comunque, come dice lei, Felicità.

