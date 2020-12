IL PERCORSO

ROMA Dall'urna di Zurigo, aspettando le rivali nelle qualificazioni mondiali per Qatar 2022, subito il brivido: ecco la Svizzera, tra le più pericolose della seconda fascia (16à posto nel Ranking Fifa). Roberto Mancini, però, non si nasconde. «Ostica, tra le peggiori da prendere. Poteva essere tranquillamente ytra le migliori dieci. Ma anche che loro saranno preoccupati di aver preso l'Italia». Poi, però, la normalità va a completare il gruppo C: l'Irlanda del Nord (45° posto), la Bulgaria (68° e la Lituania (129). La Nazionale va più o meno sul sicuro. «Si le altre avversarie sono abbordabili conferma il ct. Che, dopo 9 anni (Rio 2011), ha riportato l'Italia al sorteggio come testa di serie.

OBIETTIVO DICHIARATO

Gli azzurri, da fine novembre, sono di nuovo nella Top Ten, Risultato ottenuto con l'enplein verso l'Europeo (10 partite su 10) e con la conquista della Final Four di Nations League. Ma per essere tra le 8 della fase finale, devono rimontare altri 3 posti nella classifica mondiale nei prossimi 14 mesi (minimo 7° posto). «Noi intanto vogliamo vincere il campionato d'Europa» avverte Mancini. Ma le qualificazioni mondiali lo anticiperanno, partendo già a marzo. E la Svizzera sarà ospite anche il 16 giugno all'Olimpico nel 2° match della fase a gironi dell'Europeo. Il duello, insomma, è doppio con la nazionale guidata, dall'agosto del 2014, da Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio. Si qualificano direttamente al mondiale in Qatar le 10 vincenti dei gruppi. E per gli altri 3 posti serviranno i playoff tra le 10 seconde e le 2 migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora proposse (6 semifinali e 3 finali). «Il nostro girone è impegnativo« conferma il presidente Gravina. «E avrei evitato volentieri la Svizzera». Niente rivincita con la Svezia che ci ha negato il mondiale dopo 60: fuori da Russia 2028. Ma c'è l'Irlanda del Nord: l'unico ko contro la nazionale che oggi ha in panchina l'inglese Baraclough è storico perché certificò l'esclusione dalla competizione del 1958 in Svezia, primo flop in attesa del bis poi concesso da Ventura.

CALENDARIO COMPRESSO

«L'impegno con l'Irlanda del Nord può sembrare più facile di quello con la Svizzera. Ma su quei campi d'inverno non è mai facile. E con la Bulgaria mai state partite semplici anche quando loro erano inferiori. Non sottovaluteremo nessuno, e a Sofia il clima non è mai facile. E a Vilnius fa freddoo. Queste partite vanno affrontate tutte allo stesso modo: la Svizzera è la più insidiosa, ma anche le altre. Basta perdere un punto, fai un pareggio, e rischi. Quindi bisogna vincere tutte le partite», sintetizza il ct. Che elogia il capocannoniere Immobile in diretta tv: «Noi guardiamo sempre altri giocatori, soprattutto stranieri, pensando che siano più forti: ma Ciro è stato scarpa d'oro davanti ad altri centravanti straordinari. Noi in nazionale siamo felici di lui, di Belotti e di quelli che abbiamo. Spero di avere Zaniolo già a marzo, è un ragazzo giovane e forte. È meglio perdere un mese adesso che dopo, ma lo avrò sicuramente a disposizione per l'Europeo» chiarisce Mancini. L'Italia giocherà le 8 partite nel 2021 prima dell'Europeo, debutto l'11 giugno contro la Turchia all'Olimpico nella gara inaugurale, e dopo la Final Four di Nations League, semifinale il 6 ottobre contro la Spagna a San Siro: 1° turno il 24/25 marzo, il 2° il 27/28 e 3° il 30/31; il 4° 1/2 settembre, il 5° 4/5 e il 6° il 7/8; il 7° 11/13 novembre, l'8° 14/16. Almeno 13 le partite, contando le 3 della fase a gironi dell'Europeo e le 2 di Nations League.

Ugo Trani

