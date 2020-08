GP DI SPAGNA

Dopo cinque gare disputate, Sebastian Vettel affronta il Gp di Spagna con la peggior classifica dal 2009. Il tedesco è 13° e sinora ha accumulato 10 punti, contro i 45 di Leclerc. La scarsa sintonia con la Ferrari Sf 1000, i suoi errori, la pressione che evidentemente patisce sapendo di essere scaricato a fine anno dalla Scuderia, lo hanno inserito in un circolo vizioso di voci negative che arrivano sino prevedere o a proporre un suo licenziamento a breve termine. In ogni caso la Ferrari, per il momento, si comporta come se la situazione fosse normale e non ci siano in vista divorzi traumatici. Binotto ha fatto preparare per Seb una vettura montata su un telaio nuovo, perché quello che utilizzava aveva una crepa, forse dovuta a un urto contro un cordolo.

SMENTITE

«Non mi aspetto miracoli - ha spiegato Vettel -. Vedremo se la mia sensazione alla guida sarà diversa, non so quanto il problema alla scocca possa aver influito sui miei problemi di compatibilità con l'assetto della monoposto». Il trentatreenne pilota ha anche smentito chi parla di rapporti molto tesi in squadra: «La situazione non è diversa rispetto a una o più settimane fa. Non siamo contenti, ma se ci si basa sui team radio per dipingere le relazioni che abbiamo all'interno si sbaglia. Ho fiducia nelle persone che lavorano sulla mia auto e abbiamo tutti voglia di estrarre il massimo del potenziale dalla vettura. Leclerc ha dimostrato che con una buona qualifica si può ambire al podio. Io mi auguro di poter migliorare sino alla fine della stagione». Sull'eventuale passaggio di Vettel alla Racing Point per poi correre con la futura Aston Martin, ha tagliato corto Sergio Perez. Risultato negativo al tampone virus, il messicano riprenderà il posto che era stato occupato per le due corse di Silverstone da Hulkenberg. E ha subito precisato che rimarrà con il suo team: «È ovvio - ha detto - che se fosse arrivato il tedesco sarei stato io quello tagliato fuori. Ma da quello che ho sentito certe novità sono svanite. Vogliamo andare avanti come prima, tutti insieme». È chiaro che a Vettel, se così andrà a finire, resteranno ben poche opzioni, a parte quella di prendersi un anno di riposo sabbatico.

CASO RACING POINT

La Racing Point, intanto, aspetta il risultato dei reclami per le penalizzazioni subite dalla Fia. La squadra del canadese Stroll spera in un annullamento della sentenza. Rimangono del parere opposto Renault e Ferrari che hanno confermato la loro richiesta alla Federazione di intervenire con maggiore severità. In gioco c'è anche il possibile coinvolgimento della Mercedes. Toto Wolff, preoccupato, è riuscito ad ottenere da Williams e McLaren, squadre alle quali fornisce e fornirà i motori, di ritirarsi dalla controversia. La Fia nel frattempo è intervenuta su un altro argomento in discussione. Dalla prossima gara in Belgio sarà proibito l'utilizzo di mappature del motore da qualifica, sistema che le motorizzate Mercedes hanno a disposizione. Oggi prove libere ore 11 e 15, diretta Sky Sport F1.

Claudio Russo

