IL PAREGGIOGENOVA Ci voleva il debutto di Claudio Ranieri per regalare alla Samp il primo pareggio stagionale e chiudere la gara senza prendere gol (con Di Francesco era avvenuto solo una volta alla 4/a giornata 1-0 al Toro, unica vittoria blucerchiata in 8 turni). Una iniezione di fiducia per la peggior difesa del campionato prima del fischio d'inizio (16 reti subite). Il pari è arrivato dopo una partita spigolosa e priva di emozioni contro una Roma lenta, già segnata dagli infortuni, che nel primo tempo ha perso anche Cristante e Kalinic...