TENNIS

Se Novak Djokovic ha fatto ammenda per l'imbarazzante vicenda dell'Adria Tour, il padre Srdjan non ci sta e punta l'indice contro quello che ritiene il colpevole delle positività multiple al covid-19 emerse al torneo benefico organizzato di tennis dal figlio: il bulgaro Grigor Dimitrov.

«Perché è successo? Perché probabilmente l'uomo è arrivato con un'infezione da chissà dove - ha detto Djokovic sr parlando alla rete serba Rtl, senza citare espressamente il presunto untore -. Non si è sottoposto al test qui, l'ha fatto in qualche altro posto e penso che sia sbagliato. Ha inflitto enormi danni alla Croazia, alla nostra famiglia e anche alla Serbia».

BUFERA

Dimitrov, che aveva partecipato alla prima fase del torneo, una volta tornato a casa a Montecarlo ha effettuato il test ed è risultato positivo, avvertendo subito tutti pubblicamente. I successivi esami cui si sono sottoposti tutti coloro che avevano avuto contatti con lui sono risultati positivi per i tennisti Borna Coric e Viktor Troicki, oltre che lo stesso n.1 al mondo Djokovic e sua moglie Jelena. In difesa del campione serbo ha parlato anche la madre, Dijana, sentita da un quotidiano serbo: «È terribile quello che stanno scrivendo su di lui. Per fortuna dal punto di vista fisico sta bene. È risultato positivo ma non significa che sia malato. È un ragazzo giovane e sano, quindi lo sopporta meglio ma penso che questo virus stia comunque perdendo forza».

Al padre di Djokovic ha replicato il manager di Grigor Dimitrov, affermando che il bulgaro non avrebbe mai rifiutato di essere testato in Serbia o Croazia e che tutte le responsabilità di quanto avvenuto sono degli organizzatori del torneo. «Dopo tre mesi di isolamento, Grigor è andato direttamente a Belgrado - ha detto Georgi Stoimeno - Né lì, né più tardi a Zara, gli è stato proposto o è stato costretto a fare il tampone». Per questo, secondo Stoimenov, il giocatore non avrebbe alcuna colpa di quanto accaduto: «Gli organizzatori dell'evento sono i soli responsabili del protocollo sanitario del torneo e delle regole da seguire. Grigor ha rigorosamente osservato tutte le norme da loro imposte e le leggi e i regolamenti esistenti».

