RUGBY

TREVISO Nel primo match del nuovo anno le Zebre hanno vinto il derby di Treviso e centrato il secondo successo stagionale. Per il Benetton è stata l'ennesima delusione in un torneo sempre più avaro di soddisfazioni: zero vittorie e una classifica sempre più nera. I bei propositi di Parigi in Challenge Cup, sono stati cancellati da una prestazione che ha nuovamente fatto vedere tanti lati negativi di una squadra che fatica a trovare soluzioni.

Le Zebre hanno mostrato una migliore organizzazione, gestito meglio certe situazioni, come la superiorità numerica per il cartellino giallo dato a Pettinelli, ma soprattutto hanno fatto prevalere la forza del pack. Non a caso le due mete che hanno scavato il solco che poi si rivelerà decisivo, sono state segnate grazie a due drive da touche, con l'ex Luca Bigi a planare in entrambe le occasioni al di là della linea.

TREVISO INDISCIPLINATO

Il Benetton, dal suo canto, ha dimostrato i soliti problemi: difficoltà ad avanzare, disciplina non sempre contenuta (proprio dall'indisciplina sono arrivate le possibilità per le Zebre di sfondare col pacchetto), perdita di possesso, in particolare nei momenti delicati della gara e ancora tanta sterilità in touche e proprio per questo vien da chiedersi perché ostinarsi sempre a cercare il bersaglio grosso, calciando in touche le punizioni, anziché accontentarsi dei 3 punti che alla somma dei fatti potrebbero essere utili. Anche ieri, touche e drive hanno faticato, però da tempo il Benetton ha questo atteggiamento.

Chiusa la prima frazione avanti 12-3 (alle due mete di Bigi ha risposto un piazzato di Allan), le Zebre nella ripresa hanno avuto qualche problema iniziale, non riuscendo a rispondere alle offensive di Treviso se non con il fallo e dopo vari tentativi da parte del pack biancoverde, ci ha pensato Braley a bucare la difesa. La marcatura e di conseguenza un parziale di 10-0 tra fine primo tempo e inizio del secondo, hanno dato la parvenza di aver riaperto decisamente il match. Crowley ha cambiato la mediana, inserendo il dinamico Petrozzi e l'incisivo Garbisi per Braley e Allan, scelte che in un primo momento hanno fatto credere che potessero essere quelle giuste per il successo. Le Zebre a quel punto hanno badato al sodo, con due piazzati hanno incrementato il divario, ma poco dopo la mezz'ora Ioane ha trovato la sua prima meta stagionale per il -3 (15-18). A 8' dalla fine tutto da rifare, tuttavia negli istanti conclusivi la disciplina non ha sorretto il Benetton che ha subìto due punizioni dell'ex Rizzi e perso anche il punto di bonus.

Ennio Grosso

