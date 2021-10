Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCOMPARSAPADOVA (F. Cop.) Nuoto in lutto. È morto a 65 anni Antonino Spagnolo, tecnico e direttore del Centro nuoto Stra-Vigonza. Un personaggio molto stimato che negli anni è stato in grado di preparare atleti di spicco nella velocità che hanno poi raggiunto i vertici internazionali. Sotto la sua guida, prima come allenatore e poi come direttore degli impianti natatori, sono stati in tanti a formarsi. Tra loro grandi atleti come Simone...