VOLLEY DONNE

Novara espugna Cuneo e prova a tenere vivo il campionato nel turno di riposo dell'Imoco Conegliano, ma la notizia più importante della quinta giornata di ritorno di serie A1 femminile è che una sola partita (Perugia Trento) è stata rinviata per casi di Covid. La regular season prova con fatica ma anche tanta tenacia a riempire tutte le caselle del mosaico che dovrà definire, a fine febbraio, la griglia dei playoff scudetto. Dopo che tra la fine del 2020 e l'inizio del nuovo anno si sono avute giornate con ben 4 incontri su 6 rinviati per Covid, ieri si sono disputate 5 partite, nelle quali ogni squadra ha vinto almeno un set. Un segnale di vivacità ed equilibrio in un torneo che comunque vede l'Imoco di capitan Joanna Asia Wolosz ancora saldamente in testa a punteggio pieno: 48 punti raccolti in 16 gare. Prima inseguitrice di Conegliano si conferma Novara, la squadra che ha fin qui giocato più partite (17) e che ieri ha vinto il derby piemontese in casa di Cuneo, portandosi a -5 dall'Imoco che mercoledì sarà impegnata a Scandicci in un recupero della terza di ritorno. A proposito delle toscane, tornate a giocare sabato per la prima volta dopo il giro di boa del campionato, hanno espugnato il campo di Casalmaggiore e ora inseguono Monza, che ieri ha sudato sette camicie per avere ragione di Chieri nell'unico match terminato al tie-break. Tutte le altre partite si sono concluse in quattro set, comprese le vittorie di Busto Arsizio su Brescia e di Firenze su Bergamo. La classifica continua a non dire tutto sui valori del campionato, visto che devono ancora essere recuperati ben 20 incontri.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

