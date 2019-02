Il Napoli va avanti facile. Oggi il sorteggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO SEDICESIMONAPOLI Il Napoli batte anche nella gara di ritorno lo Zurigo (2-0) e si qualifica senza problemi per gli ottavi di finale di Europa League (oggi alle 13 a Nyon il sorteggio). Ancelotti manda in campo diverse riserve ma nonostante ciò il divario tecnico fra le due squadre è sempre notevole e gli azzurri controllano la gara senza affanni. Per i partenopei si tratta quasi di un allenamento.L'allenatore dello Zurigo, Magnin, costretto a tentare un'impresa per ribaltare il 3-1 dell'andata a favore del Napoli, si affida a un...