Il Napoli spreca a Firenze, la vetta resta lontana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FRENATAFIRENZE Ancelotti ha lasciato 2 punti a Firenze nella rincorsa alla Juve, ma se la deve prendere con i suoi uomini che hanno sbagliato davvero tanto. Alcuni errori sotto porta sono stati incredibili, ma sulla strada di Carletto è sbucato Lafont: il ventenne francese è stato il vero protagonista. Se oggi la Juve vincerà a Reggio Emilia allungherà il vantaggio a più 11. Di sicuro in trasferta qualcosa non va per il Napoli: gli azzurri non segnano lontano dal San Paolo, in gare ufficiali, da 360 minuti, ultimo centro di Milik a...