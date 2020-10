Colpo del Napoli in casa della Real Sociedad, in testa alla Liga. La squadra di Gattuso si impone 1-0, cancellando la figuraccia della scorsa settimana con l'Az e rimanendo in corsa per il passaggio del turno. I partenopei partono bene con un destro a giro di Insigne all'8', al 13' in contropiede Mario Rui calcia fuori su passaggio di Petagna. Ma poi i padroni di casa prendono il controllo. E l'uscita di Insigne per infortunio (21') sembra togliere verve al Napoli. Nella ripresa i partenopei interrompono una fase di lungo possesso palla spagnolo segnando con un forte sinistro di Politano deviato da Sagnan (55'). Nel finale gol annullato a Mario Rui (doppio tocco su punizione) ed espulsione di Osimhen (doppio giallo).

La Roma pareggia all'Olimpico col Cska Sofia ma il punto basta a mantenere il primo posto. Gioca discretamente, subisce poco ma stenta a concretizzare. L'occasione più ghiotta capita al 32' sui piedi di Mkhitaryan: splendido duetto con Villar, e l'armeno con un palloneto scheggia la traversa. Mazikou e Sowe sono i più insidiosi de Cska, ma senza mettere in pericolo la porta difesa da Lopez. È proprio il portiere in avvio di ripresa a respingere una capocciata di Sankhare, mentre al 72' salva su una staffilata di Sowe. Nel finale occasioni mancate dai giallorossi con Pellegrini e Dzeko.

