Il Napoli si ritrova, Quagliarella si ferma a 11

L'INSEGUITRICENAPOLI Missione compiuta. Ci voleva una vittoria, ma non solo. Serviva anche una prestazione convincente. E il Napoli ritrova se stesso, dopo gli smarrimenti milanesi e vendica la sconfitta dell'andata con la Sampdoria, superando i liguri con lo stesso punteggio di 3-0. La squadra di Ancelotti vince senza affanni e soprattutto ritrova il gioco, dettaglio non di poco conto, considerato la scarsa qualità espressa soprattutto in Coppa Italia, nell'ultima uscita a San Siro.La Sampdoria non entra mai in partita e l'opaca prestazione...