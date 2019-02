IL NAPOLI SBATTE CONTRO IL TORO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAPOLI Il Napoli resta all'asciutto contro il Torino. E la crisi del gol è un problema serio per Carlo Ancelotti. Le tante occasioni create contro i granata aumentano i rimpianti per uno 0-0 che non serve a nulla agli azzurri, sprofondati a -13 dalla Juventus. Il dominio della gara è netto, ma è sterile se non si riesce a trovare il guizzo vincente. E' un'amara realtà cui i padroni di casa devono piegarsi nonostante una prestazione di alto livello. L'avvio del Toro è di sostanza: Mazzarri sceglie Berenguer alle spalle di Belotti per avere...