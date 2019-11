Il Napoli ricorre contro la squalifica di Ancelotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALTA TENSIONENAPOLI Un ricorso contro la squalifica di Carlo Ancelotti. Il Napoli mantiene altissima la tensione con la classe arbitrale dopo il giallo del rigore non fischiato a Llorente seguito dal pareggio dell'Atalanta e passa dalle parole ai fatti, presentando un documento alla Lega per chiedere l'annullamento della squalifica per una giornata che il club e il tecnico ritengono ingiusto. La squalifica tiene Ancelotti fuori mel match di oggi contro la Roma e il club ha deciso di ricorrere d'urgenza, sebbene in extremis. La società sa che...