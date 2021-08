Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GENOVA Soffre ma vince il Napoli che contro un Genoa infarcito di giovani conquista il secondo successo consecutivo e vola in vetta con Inter e Lazio. Partenopei in vantaggio con una magia di Fabian Ruiz a fine primo tempo, Genoa che pareggia con Cambiaso ma poi cade nel finale su gol del neo entrato Petagna. Rossoblù che recriminano per un gol annullato a Pandev molto dubbio. Per il Genoa però da oggi inizierà una nuova stagione con gli...