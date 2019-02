Il Napoli perde Albiol, Hamsik fa le valigie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRA PARTITA(v.zag.) Vincerà la strategia di Aurelio de Laurentiis, il Napoli cederà Marek Hamsik al Dalian per tre stagioni, ma alle proprie condizioni. Lo stop alla trattativa era tattico, la prossima settimana il capitano dovrebbe partire per la Cina, per guadagnare i 9 milioni l'anno promessi. Al Napoli arriveranno i 20 milioni cash, senza dilazioni, così ieri Marechiaro ha interrotto l'allenamento e non è stato convocato per Firenze. Dove con Sarri gli azzurri persero lo scudetto in albergo, ovvero videro la Juve capovolgere la...