Il Napoli passa con due rigori, Lazio sul velluto Oggi Juve-Udinese

Due calci di rigore trasformati da Insigne consentono al Napoli di tornare alla vittoria (la prima di Rino Gattuso al San Paolo) e di qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Ialia. Un successo netto ma non esaltante per la squadra di casa, nella quale debutta nella ripresa Diego Demme, l'ultimo acquisto di De Laurentiis. Il Perugia di Serse Cosmi, alla prima uscita sulla panchina degli umbri, fa la sua parte con impegno, ma la differenza tecnico-tattica tra le squadre è notevole e gli ospiti non riescono a mettere in dubbio la qualificazione degli azzurri. Nel finale del primo tempo, sul risultato di 2-0 per il Napoli, il Perugia ha la possibilità di riaprire la partita, ma Iemmello si fa parare un rigore da Ospina.

Ai quarti i partenopei troveranno la Lazio che ieri è andata sul velluto battendo la Cremonese 4-0. AllOlimpico già nel primo tempo i biancocelesti detentori del titolo passano due volte, prima con Patric al 10, poi con Parolo al 26. Nella ripresa chiude il rigore procurato da Bastos e trasformato da Immobile al 13 che a quota 109 gol in biancoceleste supera Bruno Giordano.

Oggi alle 15 la Fiorentina ospita l'Atalanta, alle 18 il Milan affronta la Spal al meazza mentre alla 20.45 l'Udinese giocherà a Torino con la Juventus.

