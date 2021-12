NAPOLI Canta l'Empoli al Maradona che ringrazia Cutrone e si ritrova addirittura a ridosso della zona Europa. Il Napoli, invece, mastica amarissimo: è la seconda sconfitta consecutiva in campionato a Fuorigrotta che complica la classifica. Gli azzurri scivolano al quarto posto, scavalcati dall'Atalanta. La squadra di Spalletti è la copia lontana di quella ammirata con il Leicester. Il Napoli è anche sfortunato: Cutrone segna di nuca dopo una carambola di testa con Anguissa. Elmas e Petagna colpiscono due legni. Spalletti perde pure Zielinski dopo appena venti minuti (problemi respiratori a causa di tosse e mal di gola) e deve valutare le condizioni di Elmas (malconcio dopo un contrasto) e Mario Rui (fastidio all'adduttore). I rientri di Insigne, Anguissa e Politano non cambiano il copione: il Napoli perde e dovrà reagire immediatamente domenica a San Siro contro il Milan. Spalletti fa solo due cambi rispetto al Leicester: sceglie Ospina e Mertens. Confermato pure Lozano a destra, preferito ancora una volta Politano.

LA REAZIONE

Andreazzoli risponde con il suo 4-3-1-2: gioca con due punte (Pinamonti e Cutrone) con Bajrami alle spalle che non dà riferimenti. L'andamento della gara è prevedibile. L'Empoli alza il pressing per sporcare la manovra azzurra. Spalletti deve rinunciare a Zielinski e ridisegna il Napoli. Elmas torna in mediana, Insigne va sulla fascia sinistra. Gli azzurri faticano ad aumentare il ritmo e ne risente molto la manovra offensiva. Mertens non è incisivo, Lozano inscena un bel duello con Parisi sulla destra. L'occasione principale del Napoli porta la firma di Elmas: colpisce la parte alta della traversa da fuori area. Il risultato resta inchiodato sullo 0-0. L'Empoli non rinuncia mai a giocare anche se è poco pericoloso dalle parti di Ospina. Il Napoli prova ad aumentare la circolazione del pallone nella ripresa per mettere in difficoltà l'Empoli ma la conclusione potente di Di Lorenzo è soltanto un sussulto. I toscani provano a prendere d'infilata la difesa del Napoli ed Ospina è bravo a salvare su Cutrone. Spalletti non è soddisfatto e ricambia il Napoli dopo diciotto minuti: l'allenatore azzurro vuole un po' di fisicità con Petagna (per uno spento Mertens) e Anguissa (al posto di Demme). Tocca anche a Politano per Lozano. Andreazzoli mantiene le due punte e aggiunge anche Di Francesco. Segna Cutrone e il Napoli si lancia in un'affannosa rincorsa che di fatto si spegne sul palo di Petagna.

Pasquale Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA