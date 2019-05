IL NAPOLI INGUAIA L'INTER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Inter crolla al San Paolo e si complica la vita: il 4-1 rimediato a Napoli rende incerta la corsa agli ultimi due posti per la Champions e proietta pathos anche sulla lotta-salvezza, visto che all'ultima giornata l'Empoli farà visita ai nerazzurri e un pareggio potrebbe non bastarle. Per i padroni di casa 3 punti meritati, utili a consolidare un 2° posto ipotecato da tempo. Il Napoli assume subito l'iniziativa e al 3' crea la prima opportunità, con un affondo sulla destra di Malcuit a beneficio di Mertens che interviene sul primo palo ma...