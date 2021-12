Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Frenata del Napoli che si fa rimontare due gol a Reggio dal Sassuolo (2-2) e resiste in vetta alla classifica. Partita dai ritmi sostenuti. Gli emiliani si rendono pericolosi all'11' con Frattes. Poi sono i partenopei ad avere occasioni con Zielinhki che spara alto, Insigne (paratona di Consigli) e una deviazione di Rogerio che sfiora l'autogol. In avvio di ripresa la squadra di Spalletti colpisce due volte in 8 minuti, prima con Ruiz (51')...