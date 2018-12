CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Napoli esce dalla Champions League nel modo più amaro. Ad Anfield si consuma la beffa targata Liverpool: basta il guizzo di Salah a condannare gli azzurri all'Europa League. I Reds passano agli ottavi per il maggior numero di reti segnate (9 contro 7) nei confronti degli azzurri che recriminano per il gol subito dalla Stella Rossa al San Paolo, diventato decisivo per l'eliminazione dalla Champions. Il Napoli, a dire il vero, impensierisce troppo poco il Liverpool per strappare un risultato positivo e si sveglia solo nel finale, ma Alisson...