Il Napoli cerca l'impresa a Liverpool Ancelotti deciso: «Non li aspetteremo»

NAPOLI Il leader calmo non ha bisogno di aggiungere ulteriori pressioni prima del match di stasera contro il Liverpool, decisivo per le sorti del Napoli in Champions. Carlo Ancelotti, del resto, è così: lascia agli altri i proclami. Preferisce la sostanza. Un risultato positivo porterebbe gli azzurri agli ottavi: teoricamente si può perdere segnando pure con un gol di scarto (2-1 o 3-2) a patto che il Psg vinca a Belgrado con la Stella Rossa. Ma Carlo Ancelotti non fa calcoli e affronta la vigilia con la consueta serenità. Gli stimoli, del...