Una beffa. Una beffa atroce. L'Udinese cede le armi al Napoli quando mancava una manciata di secondi alla fine grazie a una conclusione splendida a giro di sinistro da posizione di ala destra di Politano assolutamente imprendibile per Musso.

GIOVEDÍ LA JUVE

Un premio eccessivo per il Napoli, una punizione ingiusta per i bianconeri protagonisti di un'ottima prestazione come organizzazione di gioco, come compattezza, anche per talune trame in velocità. Nonostante la sconfitta l'Udinese si avvicina al traguardo della salvezza considerato che il Lecce ha perduto a Genova contro il Grifone per cui è sempre a meno sette nei confronti dei friulani, ma con una gara in meno da disputare. Nel finale è uscito per una forte contusione alla spalla Walace, per cui per la sfida di giovedì con la Juve, Gotti rischia di inventare il centrocampo. Ma l'Udinese degli ultimi tempi, di ieri, non dovrebbe avere dubbi nella salvezza.

L'inizio è di marca partenopea, il Napoli fa girare palla, ma il suo palleggio è lento e la difesa bianconera tiene bene anche se all'8', dopo un'ottima combinazione corale, tutta di prima e palla radente degli uomini di Gattuso, Becao salva il risultato deviando un tiro dal limite di Zielinski. L'Udinese di tanto in tanto agisce in contropiede, punta sulla fisicità di Fofana, sulle accelerazioni di Lasagna e al 22' interrompendo il dominio territoriale quasi costante del Napoli, passa in vantaggio: Fofana imbecca Lasagna che scambia con Zeegelaar che da sinistra è autore di un lungo cross radente che spiazza la difesa del Napoli. Mario Rui, sbilanciato, cerca di respingere, non fa altro che servire su un piatto d'argento un pallone che l'accorrente De Paul non può sbagliare e l'argentino, con un chirurgico diagonale di destro fa secco Ospina.

INFORTUNIO A MERTENS

Esce per infortunio alla mezz'ora Mertens, entra Milik che 30 dopo pareggia: sulla destra Fabian Ruiz dribbla Fofana, crossa radente e il polacco con la punta del piede anticipa Nuytinck e supera Musso. Il Napoli insiste condotto da Fabian Ruiz, la sua manovra è più veloce, ma il sistema difensivo bianconero è efficace, se la cava anche Walace, Stryger sulla destra tiene a bada Insigne e Musso sino alla conclusione del tempo deve sbrigare solo la normale amministrazione. Mentre il suo collega Ospina al 42' è bravissimo in tuffo a impedire che un intelligente cross di De Paul finisca al libero Lasagna.

Nel secondo tempo si gioca nella meta campo dell'Udinese con il Napoli però che ha difficoltà a trovare l'imbucata vincente. Al 15' Zielinski ha la palla buona, ma la sua conclusione è deviata sulla traversa da Musso con il pallone che dà la sensazione nel rimbalzo di essere entrata, in realtà non è così per pochi millimetri. L'Udinese pareggia le occasioni da gol al 24' De Paul cerca in Lasagna, Manolas sbaglia il rinvio, Lasagna calcia al volo ma Ospina è grande a deviare. Poi riprende il Napoli, ma la sua manovra è lenta, la difesa friulana disinnesca sistematicamente i tentativi dei partenopei. Al 40' De Paul punta verso Ospina, conclude quasi a colpo sicuro, ma Koulibaly sventa la minaccia con l'aiuto del palo. Infine al 50' Politano da posizione quasi impossibile, inventa un sinistro a giro da destra che si insacca dopo aver colpito la faccia interna del primo palo.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

