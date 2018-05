Il Napoli batte la Samp e chiude al secondo posto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Maurizio Sarri è ai titoli di coda, salvo rivolgimenti della settimana, e Marco Giampaolo, altro esteta del calcio, è il primo candidato a sostituirlo. Il triennio è in chiusura, al netto della battaglia contrattuale, cioè il presidente Aurelio De Laurentiis gli ha già consegnato le chiavi della squadra, tramite il ds Cristiano Giuntoli, artefice delle promozioni del Carpi, anche in A, ma ora non vuole svenarsi per trattenerlo. Soprattutto, Sarri vuole garanzie di non dover rifare il Napoli. Il suo calcio è vecchia maniera, ovvero non si...