Il Napoli strapazza la Fiorentina (6-0), l'Atalanta ferma invece la sua corsa a suon di gol, bloccata sullo 0-0 da un Genoa reso ordinato da Ballardini.

La ritrovata valanga azzurra travolge la Fiorentina (6-0) e rilancia il Napoli verso l'alta classifica: Gattuso aggancia la Roma, con una partita da giocare (contro la Juve a cui per altro dopo domani contenderà la Supercoppa italiana). Il Napoli trova subito la rabbia e la cattiveria giuste, Insigne (doppietta per lui) al 5' è già in gol e il primo tempo si conclude sul 4-0 per i padroni di casa. La Fiorentina è allo sbando, confusa e incapace di reagire. A fine gara il tecnico Prandelli (come farà anche il ds Daniele Pradè) chiede scusa ai tifosi.

ZONA RETROCESSIONE

Giornata importante anche nella lotta per non retrocedere. La sontuosa vittoria del Crotone (4-1 al Benevento) riapre i giochi, sale anche il Parma che pareggia col Sassuolo, e questi risultati mettono angoscia al Torino che sta per esonerare Giampaolo. Anche la Fiorentina, se prosegue così senza nerbo, è destinata a soffrire.

Nel posticipo delle 18, il Genoa rafforzato da Strootman blocca a Bergamo l'Atalanta (18 gol nelle ultime cinque giornate): squadra cortissima, raddoppi continui, fisicità, marcatura su Ilicic e nel primo tempo le occasioni più belle sono del Genoa. Poi la ripresa è un forcing atalantino, ma senza brividi per Perin.

Il tabù D'Aversa è una maledizione a cui De Zerbi comincia a credere, dopo Sassuolo-Parma. Neanche stavolta riesce a batterlo e solo un rigore di Djuricic nel recupero gli consente di agguantar il pari. Ed è il Parma che ha le maggiori recriminazioni. Il gol pesante del vantaggio lo segna Kucka, fasciato in testa e sanguinante dal 1' per una scarpata di Chiriches. Nella sfida tra neopromosse il Crotone cancella le sue titubanze e strapazza 4-1 il Benevento. Stroppa mette in difficoltà l'amico Inzaghi con una squadra molto offensiva: strada in discesa con l'autogol di Glik, i campani sprecano, Simy sigla una doppietta e finisce 4-1.

