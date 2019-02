Il Napoli apre l'era post Hamsik

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAPOLI Trovare stimoli in campionato pensando alla Coppa. È questa la missione di Carlo Ancelotti nel motivare il suo Napoli per la sfida di stasera al Torino. Con la Juve che continua a viaggiare a ritmi record e l'Inter al terzo posto alla rassicurante distanza di nove lunghezze, gli azzurri vedono ormai l'obiettivo scudetto realisticamente lontanissimo e il secondo posto che sembra blindato. E il pubblico del San Paolo si avvicina con grande freddezza alla sfida ai granata dell'ex tecnico azzurro Mazzarri: gli spettatori attesi stasera non...