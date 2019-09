Il Napoli all'esame Liverpool: «Vogliamo essere protagonisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NAPOLI La Champions del Napoli comincia stasera (ore 21, Sky sport) con la sfida ai campioni in carica, ai colossi di Klopp che stanno domando la Premier League. Una montagna che il Napoli tenterà di scalare come già fatto lo scorso anno, quando Insigne fece impazzire il San Paolo segnando il gol partita allo scadere in scivolata. «Il Liverpool - dice Ancelotti partendo proprio da quel successo - è cresciuto rispetto allo scorso anno, perché vincere ti dà certezze e giocano a memoria. Ma è cresciuto anche il Napoli che ha più qualità...