UDINE Un punto d'oro per i bianconeri. Probabilmente vale la salvezza considerato che il Lecce ha perso in casa. Un punto comunque non solo strameritato per l' Udinese, ma che sta stretto alla squadra di Gotti che dopo aver corso qualche rischio nel corso del primo tempo, è parsa di una spanna superiore ai capitolini nella ripresa con Lasagna che inizialmente ha sbagliato due gol facili. Si è vista una squadra in salute, per nulla intimorita dalla sconfitta di domenica con la Sampdoria, al contrario attenta, diligente, sempre corta concedendo il minimo alla Lazio, pure valida sotto il profilo atletico.

È la Lazio che prende subito in mano le redini dell'incontro con i bianconeri che agiscono di rimessa. Luis Alberto gestisce numerosi palloni, è lui all'11' a pescare di precisione in area Immobile sulla cui conclusione, da posizione molto favorevole, è bravissimo Nuytinck a deviare. Poco prima era stato Lazzari, su cross lungo di Jony, a minacciare con un tiro dal limite Musso, ma la conclusione si è persa alta. Poi al 18' Parolo ha la palla buona, ma un metro dentro l'area, di sinistro, sparacchia fuori. L Udinese si fa viva al 19': su errore di Jony innesca un contropiede con Lasagna che al limite scambia con De Paul, ma il cross dell'argentino per lo stesso Lasagna è di poco alto. Lasagna 2' dopo è protagonista di un'altra ripartenza velocissima, supera anche Acerbi che poi riesce a respinge il suo tiro, il pallone è recuperato da Fofana che smarca a destra De Paul la cui conclusione è di poco alta. Torna a farsi viva la squadra di Inzaghi condotta dal solito Luis Alberto e da Milinkovic Savic.

Al 24' quest'ultimo spara da fuori dopo azione da calcio d'angolo, ma Musso devia, quindi dal limite Luis Alberto in controbalzo manda in curva. L'Udinese al 29' alleggerisce la pressione con un contropiede, cross lungo di Sema per Becao che solo davanti a Strakosha, in posizione un po' defilata, si fa parare la conclusione. Poi al 43' Jajalo, per cercare di opporsi ad un tiro di Milinkovic Savic si infortuna al ginocchio e deve abbandonare, sostituito da Walace. Nel secondo tempo è un'altra Udinese, più agile, più decisa. La Lazio sbaglia facili palloni anche dietro. Cresce De Paul tra i bianconeri, ma Lasagna si divora due gol, il primo al 4' dopo uno squisito regalo dei laziali in un tentativo di disimpegno, ma sulla sua conclusione da centro area, si immola Luiz Felipe e salva. All'8' Lasagna ruba palla allo stesso Luiz Felipe, va in contropiede, entra in area e da posizione di ala destra calcia a rete con Strakosha che devia in angolo, ma Lasagna è stato egoista avrebbe dovuto passare al liberissimo Okaka. Poi la Lazio, che ha esaurito il carburante, ha cercato di addormentare il gioco, Inzaghi ha effettuato ben presto i cambi per avere forze fresche e tamponare falle sempre più evidenti nel mezzo, ma anche in difesa. Nel recupero è il palo a fermare la conclusione di De Paul.

Guido Gomirato

