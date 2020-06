LE NUOVE DATE

(ld) Il suo Gran Premio numero mille in Formula 1, la Ferrari lo potrà disputare in casa: con ogni probabilità, infatti, oggi viene ufficializzato l'ingresso nel calendario del Mugello, circuito di proprietà del Cavallino dalla fine degli anni 80, anche se da allora la pista toscana è stata un tempio delle due ruote ma quest'anno è saltato l'appuntamento con la MotoGP e non ha mai ospitato una gara di Formula 1. Il tabù verrà infranto il 13 settembre, una settimana dopo Monza, quando il Mugello diventerà la quarta pista italiana a ospitare un GP della F1, dopo Monza, Imola (a sua volta in lizza, visto che ha ottenuto l'omologazione per il Circus) e lo stradale di Pescara, dove si corse nel 1957. Il GP della Toscana diventerà il primo della seconda parte del Mondiale 2020, non ancora ufficializzata. Il 2 giugno scorso erano stati annunciati i primi otto appuntamenti dai vivere nel corso di dieci weekend: due gare al Red Bull Ring (5 e 12 luglio), poi Hungaroring (19 luglio), doppietta a Silverstone (2 e 9 agosto), Barcellona (16 agosto), Spa-Francorchamps (30 agosto) e Monza (6 settembre). Il Mugello, dove nei giorni scorsi Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno ripreso confidenza con la pista utilizzando la SF71H del 2018, dovrebbe aprire la zona ancora ignota del calendario, per la quale esistono candidature europee come Sochi, il ritorno di Imola e la novità portoghese rappresentata da Portimao, e soprattutto asiatiche, mentre appare più difficile la trasferta americana. In un'ottica di contenimento dei costi, l'impressione è che si debba scegliere tra uno dei due continenti extra-europei, e l'Asia può mettere sul piatto il favore di climi caldi anche in autunno, oltre a Promoter locali più ricchi. Per questo è possibile credere che a cavallo tra novembre e dicembre il campionato finirà tra Bahrain (che può offrire piste con configurazioni differenti, l'ideale per due GP consecutivi) e Abu Dhabi. Possibile persino una gara a Shanghai, che era stato il primo appuntamento rinviato a causa della pandemia, più difficili il Giappone e la novità Vietnam.

