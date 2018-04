Il mondo celebra Ronaldo «Un numero da marziano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROTAGONISTAIssandosi lassù, vicino al cielo, Cristiano Ronaldo ha messo forse per una volta tutti d'accordo. Più che la rovesciata, che entrerà di diritto nei libri di storia del calcio, stavolta conta più l'applauso spontaneo che lo Stadium di Torino gli ha tributato ricambiato dal portoghese con un grazie in italiano. La sua prodezza ha fatto il giro del mondo. A 33 anni compiuti è l'unico calciatore ad aver vinto nello stesso anno solare Champions, Europeo, Mondiale per club e Pallone d'oro, ma ora viene finalmente celebrato non...