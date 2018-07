IL MONDO CALA IL POKER FINALE `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VOLATAResta l'Europa e non è certo la novità di questo mondiale. Nelle ultime 3 edizioni, il titolo l'hanno vinto l'Italia a Berlino, la Spagna a Johannesburg e la Germania a Rio. E il 15 luglio a Mosca festeggerà ancora una nazionale del Vecchio Continente. E la Fifa sarà anche fiera di arricchire la storia del torneo con una finale mai vista. Solo la Francia e l'Inghilterra, tra le 4 rimaste in corsa, sono arrivate in passato fino in fondo (e conquistando il trofeo), senza però affrontarsi nella sfida decisiva per la coppa. Le altre...