Il mondiale russo parla inglese. Perché 40 dei 92 convocati ancora in Russia con le 4 semifinaliste giocano nella Premier League. Si tratta addirittura del 43% dei calciatori non ancora in vacanza. Con un dato singolare: tutti i 23 convocati dell'Inghilterra militano nella Premier. Una scelta mirata, dunque, quella del ct Southgate che si è voluto fidare di giocatori che vede in azione a casa sua ogni settimana; e, a giudicare dai risultati, non si può dire che sia stata una mossa sbagliata. Alle spalle della Premier (che vanta anche 11...