Il momento magico di Lorenzo: in pole a Barcellona

MOTOGPHa atteso un anno e mezzo per ammirare ciò che aveva acquistato a peso d'oro, e ora non se lo può nemmeno godere fino in fondo. Il paradosso che sta vivendo la Ducati con Jorge Lorenzo è evidente: fino a due gare fa, il maiorchino da 12 milioni di euro a stagione era la controfigura di se stesso, in difficoltà ad adattarsi alla Desmosedici, ma dopo aver trovato l'accordo con la Honda per il 2019-20, Lorenzo è diventato implacabile anche sulla Rossa, con la vittoria al Mugello e una pole position convincente a Barcellona. Dove oggi...