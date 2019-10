IL MISTERO MILANO: TERZO FLOP

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETProtagonista in Europa, in difficoltà in campionato. È il bizzarro presente di Milano, che tre giorni dopo il colpaccio ad Atene contro il Panathinaikos cade a Cremona, rimediando così il terzo ko in cinque turni di campionato, al pari di un'altra big come l'Umana Reyer tricolore, sconfitta sabato nel derby a Treviso. «Dobbiamo soltanto chiuderci in palestra e lavorare» tuona Ettore Messina, battuto nel confronto con il suo successore nel ruolo di ct della Nazionale, Meo Sacchetti, la cui Cremona riesce a ovviare ai problemi in...