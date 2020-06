Inseparabili compagni di camera all'Inter e in Nazionale, protagonisti delle magiche notti di Coppa dei campioni, insieme hanno portato l'Inter sul tetto del mondo, hanno brindato ai successi con il Mago Herrera. Il calcio ha perso la leggenda nerazzurra Mario Corso, Saul Malatrasi ha perso un amico vero. L'82enne ex difensore originario di Calto, 750 anime in provincia di Rovigo, ricorda «la profonda amicizia con Mariolino nata nell'amichevole tra Rappresentativa veneta contro quella azzurra a Ferrara. All'epoca stavo nelle riserve della Spal. Quel giorno, davanti a 12mila persone, Mario era stato tra i migliori in campo. Lo aspettai al termine, per fargli i complimenti. Quando era in forma, Corso divertiva i tifosi». Le strade tra Malatrasi e Corso s'incrociano in A. «Esordii alla Spal, passai alla Fiorentina e alla Roma, lo incontrai da avversario, poi siamo diventati compagni di squadra». Poi passa all'Inter nel 1964 e condivide con il numero 11 gli indimenticabili trionfi: «Abbiamo vinto due scudetti, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali. Una sera, dopo aver battuto 3-1 i Rangers, non riuscivamo a prendere sonno. Vagammo per la Pinetina fino all'alba. All'improvviso arrivò una Mercedes e scese Herrera». Malatrasi temeva il rimprovero: «Ci caricò in fretta, per andare a giocare il derby Riserve tra Inter e Milan, davanti a 15mila persone. Vincemmo 2-1, giocai mezzo addormentato. Mariolino rideva come un matto».

Nel settembre 1964, la banda del Mago scrive una delle pagine più romantiche dell'Inter: «All'andata della finale di Coppa Intercontinentale perdemmo 1-0 contro l'Independiente, papera di Sarti. Al ritorno vincemmo 2-0, gol di Mazzola e Corso, su mio assist calibrato per il colpo di testa. Dopo poco, Corso mi restituì il favore e segnai di testa, ma il mio gol venne annullato per fuorigioco. Se ci fosse stato il Var...». Il regolamento prevedeva la famosa bella, si vola in Spagna: «Eravamo 0-0, ma al 110' dei supplementari un gol di Corso ci regalò la Coppa. Siamo stati a cena nel miglior ristorante di pesce di Madrid». Appesi gli scarpini al chiodo, i giocatori non si perdono di vista: «Ci siamo iscritti al corso allenatori a Firenze, Mario venne a prendermi con una Ferrari e andammo via insieme».

