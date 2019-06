IL MILAN VOLTA PAGINA CON MALDINI-GIAMPAOLO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NUOVA A È il mercato allenatori a tener banco in questi giorni. Da oggi in poi ogni momento potrebbe essere quello giusto per l'annuncio di Sarri alla Juventus: l'ormai ex allenatore del Chelsea ha mandato in avanscoperta il suo agente Ramadani per trattare i termini della rescissione con i Blues, preludio all'accordo con la Signora atteso in settimana: già raggiunta l'intesa sul contratto, un triennale da circa 6,5 milioni netti a stagione. Con Sarri potrebbe arrivare da Londra Emerson Palmieri, rinforzo per la fascia in previsione...