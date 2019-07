Il Milan tentato da Modric, De Rossi verso il Boca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOMILANO Ricomincio dal Boca. Daniele De Rossi, dopo il clamoroso addio alla sua amatissima Roma, ha accettato una nuova sfida. Niente Fiorentina e neppure Europa, ma l'Argentina: il centrocampista di Ostia, ex Capitan futuro dei giallorossi, ha risposto «si» al corteggiamento dell'ex compagno Budisso e nel week-end lo raggiungerà a Buenos Aires.La famiglia accompagnerà De Rossi nella nuova avventura argentina. E non è finita per l'ex squadra di Maradona, che ha tentato di sedurre anche Robben: l'ex fantasista del Bayern Monaco,...