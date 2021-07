Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MERCATOMILANO Il Milan cerca il colpo sul mercato dopoo l'addio di Calhanoglu. Gli ottimi uffici di Maldini con il Real Madrid di Ancelotti potrebbero portare a Isco. Lo spagnolo non è più un incedibile e la dirigenza rossonera starebbe studiando una formula di prestito alla Brahim Diaz. Le opzioni sul tavolo poi vedono anche i nomi di Tadic (ma l'Ajax per ora dice no) e Damsgaard, quest'ultimo in semifinale di Euro2020 con la Danimarca e...