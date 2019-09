IL MILAN SOFFRE A VERONA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Verona non è più fatale al Milan che al Bentegodi vince la seconda gara di fila in campionato e a meno di una settimana dal derby rompe un tabù, tornando a imporsi nella domenica successiva alla sosta per le nazionali dopo un black-out di 10 partite.È stato però un successo sofferto, frutto di un rigore trasformato da Piatek a metà ripresa con l'Hellas costretto a giocare oltre tre quarti di gara in inferiorità numerica per la discussa espulsione di Stepinski. Giampaolo non schiera nessuno dei nuovi dall'inizio: parte dalla panchina...