IL MILAN SI È PERSO SOGNO TORO

TORINO Serata infernale per il Milan che esce a pezzi dal Grande Torino: mai in partita, brutto senz'anima e con i nervi a fior di pelle. Rosso diretto a Romagnoli, Champions appesa a un filo e Gattuso sempre più in discussione. Onore e merito a un Toro che gioca una partita quasi perfetta, concede pochissimo, controlla la gara dal primo all'ultimo minuto indirizzandola con i gol di Belotti e Berenguer e può sognare la Champions agguantando proprio i rossoneri a 56 punti in classifica. Il Grande Torino esaurito è un tripudio granata,...