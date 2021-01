IL POSTICIPO

MILANO Torna titolare in campionato Zlatan Ibrahimovic ma, a Cagliari (ore 20.45) per difendere il primo posto in classifica, il Milan dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al Covid, con il francese che ieri si sarebbe allenato in gruppo. Ennesima tegola alla vigilia della partita, ennesimo contrattempo da gestire per Stefano Pioli che ormai da prima di Natale deve fare i conti con defezioni pesanti in tutti i reparti.

«Sono assenze importanti. È questo tipo di stagione - minimizza il tecnico rossonero - le criticità ci sono e possono arrivare da un momento all'altro. Per questo dobbiamo avere una squadra pronta. Siamo stati bravi a raddoppiare sempre le energie in caso di bisogno».

Ma la positività di due giocatori fondamentali come Calhanoglu - uomo chiave del gioco rossonero - e Hernandez - uno dei migliori terzini in Europa che sui social ha rassicurato tutti dicendo di stare bene ma ricordando che «dobbiamo essere prudenti» - getta nello sconforto i tifosi sui social. Rebic e Krunic, positivi al tampone il 6 gennaio, ancora non sono negativizzati. Alle loro assenze si sommano poi quelle di Bennacer e Gabbia, infortunati, e Leao squalificato.

RINFORZI

A rasserenare gli animi però ci pensa il secondo colpo di mercato dopo Meitè: Mario Mandzukic. L'attaccante, 34 anni, svincolato dopo la fine del rapporto con Al-Duhai, ha trovato l'accordo con il club rossonero per sei mesi di contratto a 1,8 milioni. Ci sarebbe poi l'opzione per il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Il croato è entusiasta e assicura un ottimo stato di forma. Oggi stesso svolgerà le visite mediche, poi la firma sul contratto.

Un rinforzo d'esperienza in una squadra di giovani che, come dice Pioli, «gioca con testa e cuore». Contro un Cagliari che l'allenatore rossonero non vuole sottovalutare perché «determinato e con meno punti di quanto meriti», sarà Diaz a prendere il posto di Calhanoglu e Dalot quello di Theo Hernandez. E tornerà dal primo minuto anche in campionato Ibrahimovic: «È un recupero importantissimo, tutti noi conosciamo il suo spessore tecnico e caratteriale. Ha superato i fastidi muscolari, l'ho visto bene questi giorni, è molto pronto. Dire che giochiamo meglio senza Ibra è una cosa che non sta né in cielo né in terra». Il Milan però, in questo mese e mezzo di attesa prima del ritorno dello svedese, ha trovato un suo equilibrio anche senza Ibra.

TITOLO D'INVERNO

In palio contro il Cagliari, ed eventualmente contro l'Atalanta sabato alle ore 18, nell'ultima partita del girone d'andata, c'è il titolo di Campione d'inverno. «Dobbiamo continuare a lavorare, questo titolo conta davvero poco. Dobbiamo essere concentrati sulla sfida di Cagliari, è difficile, ritenendola la partita più importante del campionato - dice Pioli -. Le altre squadre? Non ci devono interessare». Il Milan è dunque chiamato ad un altro sforzo nel gestire un'emergenza che non sembra avere fine e si aggrapperà al suo leader Zlatan Ibrahimovic, sperando che la lista degli indisponibili si accorci il prima possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA