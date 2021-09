Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITORNOMILANO È il D-Day: contro la Lazio tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è carico, annuncia la sua presenza in campo sui social postando una foto che lo ritrae con la maglia del Milan. Pioli conferma l'ottima condizione, ma sembra essere prudente sulla sua presenza in campo da titolare. Perché il Milan, senza Giroud che si è negativizzato ma non è arruolabile - «è fermo da due settimane, lo rivedremo...